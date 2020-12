FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Stratec auf "Buy" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Trotz hoher Bewertungen und der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Corona-Krise wegen verfügbarer Impfstoffe halte er Aktien aus dem Diagnostiksektor für weiterhin attraktiv, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Volumen für die in der Pandemie eingesetzten PCR-Tests dürfte von 1,3 Milliarden Stück 2020 im kommenden Jahr auf bis zu 1,9 Milliarden steigen./tih/jha/



ISIN: DE000STRA555

