Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Erholung der Wirtschaft - die 2021 Fahrt aufnehmen sollte - dürfte auch für eine Rückkehr der Inflation sorgen, so die Analysten von Postbank Research.In den USA könnte die Teuerung von 1,6 auf 1,8 Prozent steigen, in Europa von 0,3 auf 1,0 Prozent. Für die Aktienmärkte sei weniger das Niveau der Inflation als ihre Veränderung entscheidend. In Zeiten steigender Inflation würden sich üblicherweise zyklische Sektoren wie Finanzen, Industrie, Energie und Grundstoffe überdurchschnittlich gut entwickeln, da der Markt eine wirtschaftliche Erholung und höhere Kapitalmarktzinsen einpreise. ...

