Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Zuge der Kursgewinne am Aktienmarkt konnte auch der Bankenindex des Stoxx 600 (+0,22%) zulegen, während der ITRAXX Senior Financials (-0,64%) nachgab und die Tendenz zur kurzfristigen Spreadeinengung unterstrich, so die Analysten der Helaba.Zuletzt habe sich die 54er Marke als Maß der Dinge herauskristallisiert. Dort sei ein kleiner Boden gebildet worden. In den kommenden Tagen werde es spannend zu sehen sein, ob dieser auch weiteren Tests standhalten werde. Dabei würde es sich aber wohl nur um eine Momentaufnahme handeln. Zumal unterstellt werden könne, dass die Karten im Jahr 2021 neu gemischt würden. Dies werde insbesondere mit Blick auf mögliche Kreditausfälle der Fall sein. Warnungen, dass mit solchen zu rechnen sein werde, habe es zuletzt vielfach vom Bankenaufseher der EZB, Andrea Enria gegeben. ...

