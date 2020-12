DoorDash versucht das beste von Uber und Amazon zu vereinen. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst nicht als Essenlieferant, sondern als Technologieunternehmen, was faktisch richtig ist, aber praktisch irrelevant, denn das Wohl und Wehe der Umsätze ist positiv mit der Zahl der Essenlieferungen und den Umsätzen der Lieferungen korreliert und nicht mit der Innovationskraft der Software. Selbstverständlich muss die Software eine ansehnliche Benutzeroberfläche haben, leicht zu bedienen sein und den Kundennutzen maximieren, aber der Skaleneffekt liegt im operativen Geschäft der Restaurants.Wie auch beim Geschäftsmodell von Uber liegt ein anderer Erfolgsvektor für DoorDash darin, eine möglichst grosse geografische Abdeckung zu erreichen. Es ist essenziell wichtig, dass man so viele Regionen wie möglich abdeckt und in diesen Regionen eine hohe Abdeckung bei den Restaurants erreicht. Die Kundenzufriedenheit ist direkt korreliert mit der Auswahl an verschiedenen Restaurants, die die App einem bietet. Da sich die Preise zwischen den einzelnen Essenlieferanten nur marginal unterscheiden, hängt die Benutzung einer App im Wesentlichen davon ab, ob der Kunde alles findet, wonach er sucht. Und in diesem Punkt feierte das Unternehmen im Oktober einen wichtigen Rekord, denn im Hinblick auf die Lieferumsätze erreichte DoorDash laut einer unabhängigen Messung einen Marktanteil von 50 % in den USA.

Den vollständigen Artikel lesen ...