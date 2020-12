Die Ölpreise an den internationalen Börsen können nach einem volatilen Mittwochshandel am Donnerstag leicht zulegen. Insgesamt bleibt alle wie gehabt. Rohöl (Brent) liegt mit rund 49,50 Dollar je Barrel weiter in Reichweite der 50-Dollar-Marke ohne diese jedoch anzugreifen. Gasöl (Börsenwert für Heizöl und Diesel) hält sich nach dem monatlichen Kontraktwechsel bei 405 Dollar je Tonne. Euro und Franken ...

