HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Ceconomy vor Zahlen für das Geschäftsjahr 2019/20 von 2,30 auf 4 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auf kurze Sicht stehe das wichtige Jahresendgeschäft des Händlers von Konsumelektronik im Fokus, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Kernproblem bleibe jedoch die ungelöste Eigentümerfrage bei MediaSaturn mit dem Anteil des Investors Kellerhals./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007257503

