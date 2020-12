Märkte um 12: DAX vor Jahresend-Rallye? - SAP-Aktie mit kräftigem Aufhol-Potenzial

Der DAX legte am Donnerstagmittag um zeitweise 0,2 Prozent zu und notiert damit aktuell knapp unter der 13.400er-Marke. Die Chancen für den Start einer Jahresend-Rallye stehen bestens, denn aus den USA kommen wieder einmal starke Vorgaben. Denn der Dow Jones und der S&P 500 haben am Mittwoch abermals neue Rekordstände erklommen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,1% 13.352 MDAX +0,2% 29.665 TecDAX +0,1% 3.119 SDAX -0,2% 14.078 Euro Stoxx 50 +0,2% 3.537

Am Donnerstagmittag gab es im DAX 18 Gewinner und zwölf Verlierer. Am stärksten gewann die BASF-Aktie (WKN: BASF11 / ISIN: DE000BASF111), die zeitweise um über zwei Prozent zulegte und damit auf den höchsten Kursstand seit Januar kletterte. Für Kursauftrieb sorgte hier die Meldung, dass der Chemieriese sein Geschäft mit der Wiederaufbereitung von Rohstoffen und Abfällen ausbauen will.

