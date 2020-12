DJ PTA-CMS: capsensixx AG: Beendigung Aktienrückkaufprogramm

Bekanntmachung gemäß Art. 2 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/1052

Frankfurt am Main (pta029/10.12.2020/12:09) - Mit Bekanntgabe vom 12. November 200 hatte die capsensixx AG den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms in einem Volumen von maximal bis zu 130.000 Aktien zu einem Kaufpreis von EUR 13,00 je capsensixx-Stückaktie bekannt gegeben. Die Angebotsunterlage wurde im Bundesanzeiger ( https:// www.bundesanzeiger.de ) sowie auf der Internetseite der Gesellschaft ( https://www.capsensixx.de ) unter der Rubrik "Investor Relations" veröffentlicht. Die capsensixx AG hat im Rahmen des Aktienrückkaufs 130.000 Aktien der capsensixx AG erworben. Die Annahmeerklärungen wurden mit einer Quote von 4,36% berücksichtigt.

(Ende)

Aussender: capsensixx AG Adresse: Bettinastraße 57-59, 60325 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Martin Stuerner Tel.: +49 69 7680585-25 E-Mail: vorstand@capsensixx.de Website: www.capsensixx.de

ISIN(s): DE000A2G9M17 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1607598540853 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2020 06:09 ET (11:09 GMT)