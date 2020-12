Clever Leaves erweitert globale Kapazitäten und Entwicklung marktspezifischer Pharmaprodukte

NEW YORK, Dec. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clever Leaves ("Clever Leaves"), ein führendes multinationales Unternehmen und lizenzierter Hersteller von Cannabinoiden in pharmazeutischer Qualität, hat heute bekanntgegeben, dass es erfolgreich die erste Lieferung von EU-GMP-zertifiziertem standardisiertem Cannabis-Extrakt aus Kolumbien nach Deutschland geliefert hat. Das Extrakt wurde von seinem Vertriebspartner Paesel + Lorei GmbH & Co. KG ("P&L") importiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist dies die erste legale Lieferung eines EU-GMP-zertifizierten pharmazeutischen Betäubungsmittels von Kolumbien nach Deutschland.



Die Lieferung enthielt eine erste Probe des unter der EU-GMP-Zertifizierung hergestellten standardisierten Cannabis-Extrakts mit hohem CBD-Gehalt von Clever Leaves, das mehr als 0,2 % THC enthält und daher in Kolumbien und Deutschland als Betäubungsmittel gilt. Voraussichtlich wird das Extrakt 2021 auf dem deutschen Markt erhältlich sein. Clever Leaves ging für den internationalen Versand eine Partnerschaft mit P&L ein, einem internationalen Anbieter von Outsourcing-Dienstleistungen und Entwickler von speziellen Vertriebslösungen, der sich auf die Pharmaindustrie spezialisiert hat.

Deutschland stellt einen der größten Cannabismärkte Europas dar und hat sich als eine der wichtigsten internationalen Einnahmequellen für globale Cannabisproduzenten erwiesen. Mit strengen Qualitätsstandards und EU-GMP-Zertifizierungsanforderungen konzentrieren sich die deutschen Aufsichtsbehörden auf die Entwicklung eines qualitativ hochwertigen und sicheren Marktes für medizinische Produkte auf Cannabisbasis im Land. Clever Leaves hat - gemäß allen Cannabisvorschriften in den belieferten Ländern - bereits erfolgreich in 14 Länder auf 5 Kontinenten geliefert.

"Die Lieferung zeigt die gute Organisation unserer Lieferkette von Kolumbien zu einem unglaublich wichtigen Markt, Deutschland, Europas größtem Cannabismarkt und einem der einflussreichsten Pharmamärkte der Welt", so Kyle Detwiler, CEO von Clever Leaves. "Unsere Fähigkeit, marktführende Produkte zu entwickeln und zu liefern, öffnet Türen - nicht nur für Clever Leaves, sondern auch zur Verbesserung der Lebensqualität und der Pflege von Patienten, die diese Produkte benötigen."

"Wir freuen uns, mit dem multinationalen Team von Clever Leaves zusammenzuarbeiten und ihnen mit ihren Produkten den Eintritt in den deutschen Markt zu ermöglichen", so Dr. Anne Pfitzner, Geschäftsführerin von Paesel + Lorei.

Clever Leaves kann sich mehrerer internationaler Zertifizierungen rühmen, darunter eine GMP-Zertifizierung (Good Manufacturing Practices - Gute Herstellungspraxis) von INVIMA, eine GACP-Zertifizierung (Good Agricultural and Collecting Practices - Gute Anbau und (Wild-)Sammelpraxis) und eine EU-GMP-Zertifizierung (EU Good Manufacturing Practices).

Clever Leaves war auch kürzlich in den Nachrichten, als sie einen potenziellen Unternehmenszusammenschluss mit Schultze Special Purpose Acquisition Corp. (NASDAQ: SAMA, SAMAW und SAMAU) ("SAMA") bekannt gaben. Demnach wird eine neu gegründete Holdinggesellschaft, die Clever Leaves Holdings Inc. ("Holdco"), SAMA und Clever Leaves kaufen. Es wird erwartet, dass die Transaktion im vierten Quartal 2020 abgeschlossen und das zusammengeschlossene Unternehmen voraussichtlich an der Nasdaq unter dem Symbol "CLVR" gehandelt wird.

Über Clever Leaves International Inc.

Clever Leaves ist ein multinationales Cannabisunternehmen, das sich der Einhaltung von Bundes- und Landesgesetzen verschrieben hat. Dabei liegt der Fokus auf ökologischer Nachhaltigkeit beim Anbau im großen Maßstab und der Verarbeitung in pharmazeutischer Qualität als Eckpfeiler seines weltweiten Cannabinoid-Geschäfts. Mit Betrieben und Investitionen in Kanada, Kolumbien, Deutschland, Portugal und den Vereinigten Staaten hat Clever Leaves ein effektives Vertriebsnetzwerk und einen globalen Fußabdruck geschaffen, dem Kapitaleffizienz und schnelles Wachstum zugrunde liegen. Ziel von Clever Leaves ist es, eines der branchenweit führenden globalen Cannabinoid-Unternehmen zu sein, das für seine Grundsätze, seine Beschäftigten und seine Leistung anerkannt wird, während es gleichzeitig eine gesündere weltweite Gemeinschaft fördert.

Über Schultze Special Purpose Acquisition Corp.

Schultze Special Purpose Acquisition Corp. (Nasdaq: SAMA, SAMAW und SAMAU) ist eine Blankoscheck-Gesellschaft, die zu dem Zweck gegründet wurde, eine Fusion, einen Börsengang, einen Vermögenserwerb, einen Aktienkauf, eine Rekapitalisierung oder eine Umstrukturierung durchzuführen oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen oder Rechtsträgern einzugehen. SAMAs Sponsor ist eine Tochtergesellschaft von Schultze Asset Management, LP, einer 1998 gegründeten Vermögensverwaltungsgesellschaft für alternative Anlagen, die auf notleidende und ereignisgesteuerte Wertpapiere sowie Sondersituationen spezialisiert ist und seit ihrer Gründung über 3,2 Milliarden US-Dollar investiert hat, wobei sie eine beachtliche Erfolgsbilanz durch ihre aktive Anlagestrategie vorweisen kann. SAMA selbst wird von einem erfahrenen Team aus Betreibern und Investoren unterstützt, die eine starke Erfolgsbilanz bei der Schaffung von erheblichem Wert in öffentlichen und privaten Unternehmen vorweisen können.

Über Paesel + Lorei GmbH & Co. KG

Paesel & Lorei ist ein spezialisierter Dienstleister für maßgeschneiderte Lösungen in der Pharmaindustrie entlang der Wertschöpfungskette. Das Unternehmen optimiert Prozesse und gewährleistet anspruchsvolle Logistikdienstleistungen auf hohem Niveau. Ob als Pre-Wholesaler, Logistikdienstleister, Vertriebsunternehmen oder bei der Handhabe von Betäubungsmitteln oder Werbematerialien - das Unternehmen fungiert als "verlängerte Werkbank" seiner Kunden. Das Unternehmen wird für qualitativ hochwertige, zuverlässige und kundenorientierte Logistiklösungen geschätzt.

