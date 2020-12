Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die US-Tech-Werte mussten nach ihrer Rallye auch mal ein paar Federn lassen. Und jetzt? Seit April befindet sich der Nasdaq 100 in der Aufwärtsbewegung. Erst ein neues Allzeithoch - aber dann Mitte der Woche deutliche Verluste. Sind die Gründe dafür vor allem in Gewinnmitnahmen zu finden? Und lohnt sich auf diesem niedrigeren Niveau nun der Einstieg? Welche Möglichkeiten für den Nasdaq 100, aber auch Einzelwerte wie Tesla sich im Zertifikate-Bereich bieten, darüber spricht Anouch Wilhelms von der Société Generale in dieser Ausgabe von "Zertifikate Aktuell".