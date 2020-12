Hannover (ots) - Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat Jan Menkhaus zum neuen EKD-Agrarbeauftragten für die Dauer der laufenden Ratsperiode berufen. Der EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, freut sich, dass Menkhaus dieses Amt übernommen hat: "Als promovierter Agrarwissenschaftler und ausgebildeter Landwirt verfügt er einerseits über ausgezeichnete Fachkenntnisse in diesem Bereich, gleichzeitig ist er als kirchlicher Mitarbeiter mit kirchlichen Strukturen vertraut."Jan Menkhaus ist derzeit Wissenschaftlicher Referent für Landwirtschaft und Ernährung beim Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (KDA) der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche). Das Amt des Agrarbeauftragten des Rates der EKD ist ein Ehrenamt.Zu den neuen Aufgaben von Menkhaus gehören Kontakte zum Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Kontakte und Gespräche mit politischen und gesellschaftlichen Gruppierungen und Verbänden auf Bundesebene und Arbeits- und Diskussionskontakte zu verschiedenen wissenschaftlichen Instituten im Agrarsektor. "Die Landwirtschaft steht vor noch nie dagewesenen Herausforderungen. Seit über einem Jahr gehen die Landwirt*innen regelmäßig auf die Straße, um auf Ihre Situation aufmerksam zu machen und für einen gesellschaftlichen Dialog zu werben. Es freut mich, dass ich nun für die EKD für genau diese Fragen ein Ansprechpartner sein kann.", sagt der EKD-Agrarbeauftragte.Hannover, 10. Dezember 2020Pressestelle der EKDAnnika LukasPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/4787614