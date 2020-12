London (www.anleihencheck.de) - Der Markt für europäische Unternehmensanleihen ist nach wie vor attraktiv, so die Experten von Legal & General Investment Management.Er biete langfristig eine positive Wertentwicklung - unter Berücksichtigung des Ausfallrisikos und potenzieller Verluste. Volker Kurr, Head of Europe, Institutional, und Marc Rovers, Head of Euro Credit, bei Legal & General Investment Management (LGIM), würden die wichtigsten Treiber für die Performance im ausgehenden Jahr beleuchten, einen Ausblick geben und deutlich machen, warum punktgenaues Handeln ein ausschlaggebender Erfolgsfaktor für die Anlage in Euro-Unternehmensanleihen sei: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...