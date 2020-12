Paris (www.fondscheck.de) - Die Lyxor Asset Management Group ("Lyxor") und Bridgewater Associates LP ("Bridgewater") haben Pläne zur Auflegung einer Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie für Investoren bekannt gegeben, die sowohl finanzielle als auch Nachhaltigkeitsziele in großem Maßstab erreichen wollen, so Lyxor Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...