Die Aktie von FuelCell Energy (FCEL.US) könnte in dieser Woche nochmals die 9-Dollar-Marke testen, nachdem der gestrige Rückgang an einem wichtigen Unterstützungsbereich gestoppt wurde. Der Kurs stabilisierte sich in den letzten Handelsstunden der US-Sitzung und konnte zurück in den mehrtägigen Aufwärtstrendkanal sowie in das obere Bollinger Band gebracht werden. Die Bullen versuchen, sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...