Mit dem Kauf der finnischen Kotkamills will der heimische Kartonhersteller Mayr-Melnhof (MM) nicht nur seine bestehende Wettbewerbsposition stärken, sondern in Zukunft auch neue Produkte anbieten - darunter spezielle Barrierekartons für den Lebensmittelbereich. Mit diesen könne der Übergang von Plastik zu Karton vorangetrieben werden, sagte Konzernchef Peter Oswald am Donnerstag. Kotkamills sei bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...