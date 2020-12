Online-Dating über den Code-Editor? Die Idee ist so witzig wie simpel. Angelehnt an das Prinzip der Dating-App Tinder swipen sich Entwickler in VSinder durch den Quellcode anderer Nutzer. Der 23-jährige Web-Entwickler Ben Awad hat sich zuletzt durch ein Stories-Format für den beliebten Code-Editor Visual Studio Code aus dem Hause Microsoft einen Namen gemacht. Das Motto seines neuesten Streichs ist so einfach wie simpel: Anstatt potenzielle Matches wie beim Vorbild Tinder vor allem nach deren physischem Erscheinungsbild auszuwählen, swipen sich Nutzer der VS-Code-Extension durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...