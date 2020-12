NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 4,90 auf 5,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Analyst Alain Gabriel verschob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den Bewertungshorizont für den Industriekonzern um ein Jahr nach vorn. Außerdem rechnet er 2021 nun mit einem besseren Margenprofil im Stahlgeschäft. Allgemein schätzt er das Verhältnis von Chancen und Risiken im Sektor trotz des zuletzt guten Laufs noch positiv ein./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / 21:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007500001

