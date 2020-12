NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Aurubis von 57 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Alain Gabriel begründete die Zieländerung für den Kupferkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit geänderten Währungs- und Rohstoffpreisannahmen. Das Verhältnis von Chancen und Risiken im Metall- und Minensektor schätzt er trotz des zuletzt guten Laufs allgemein noch positiv ein. Die Aurubis-Aktien seien aber schon anspruchsvoll bewertet, sodass Anleger hier auf einen besseren Einstiegszeitpunkt warten sollten./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / 21:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006766504

