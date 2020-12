DGAP-Ad-hoc: Plan Optik AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Plan Optik AG: Konkretisierung der Prognose - Moderater Umsatz- und Ertragsrückgang im Gesamtjahr 2020 erwartet



10.12.2020 / 14:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) Plan Optik AG: Konkretisierung der Prognose - Moderater Umsatz- und Ertragsrückgang im Gesamtjahr 2020 erwartet Elsoff, 10.12.2020 - Die Plan Optik AG (ISIN DE000A0HGQS8) konkretisiert die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Aufgrund der hohen Unsicherheit durch die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie, war eine qualitative Prognose innerhalb konkreter Bandbreiten bislang nicht möglich. Nach dem Corona-bedingten Umsatz- und Ergebnisrückgang im ersten Halbjahr kam es im zweiten Halbjahr zu einer Stabilisierung der Umsätze und Ergebnisse im Konzern. Insbesondere die Umsätze in der AG lagen oberhalb der in Folge der Corona- Pandemie im Frühjahr angepassten Erwartungen. Der Vorstand rechnet auf Basis des bisherigen Geschäftsverlaufs und der aktuellen Auftragslage jetzt für das Geschäftsjahr 2020 mit einem Konzernumsatz zwischen EUR 8,3 Mio. und EUR 8,7 Mio., was gegenüber dem Vorjahr (2019: EUR 8,9 Mio.) lediglich einen leichten Rückgang um wenige Prozentpunkte bedeutet. Auf die wirtschaftliche Sondersituation durch die Corona-Pandemie, die für die Mehrzahl der Kunden der Plan Optik AG als auch den Konzern selbst eine außerordentliche Belastung darstellt, wurde bereits anlässlich der Vorlage des Halbjahresberichts eingegangen. Die unterschiedliche Betroffenheit der Kunden der Plan Optik AG durch die Pandemie zeigt sich auch darin, dass sowohl Kunden ihre Abrufe bei der Plan Optik AG deutlich reduziert haben, als auch mit einigen bestehenden Kunden neue Umsatzrekorde verzeichnet werden konnten. Beispielhaft ist hier insbesondere ein 2019 gestartetes Großprojekt im Consumersegment zu nennen, das zwischenzeitlich richtig angelaufen und umsatzwirksam ist. Mit Blick auf das Ergebnis hat sich die unbefriedigende Situation aus dem ersten Halbjahr, die durch Corona-bedinge Sonderfaktoren und den Aufbau des neuen Standorts in Ungarn verursacht wurde, im zweiten Halbjahr entspannt. Obwohl sich das operative Ergebnis (EBIT) im zweiten Halbjahr gegenüber der ersten Jahreshälfte verbessern wird, kann aber für das Gesamtjahr 2020 leider kein positives Ergebnis in Aussicht gestellt werden. Auch wenn die Marktentwicklung gegenwärtig weiterhin von hoher Unsicherheit geprägt ist, wird die Plan Optik AG ihr ambitioniertes Investitionsprogramm zum Ausbau ihres technologischen Vorsprungs im nächsten und in den kommenden Jahren zuversichtlich weiterverfolgen.

Kontakt: Plan Optik AG Angelika Arhelger Über der Bitz 3

D- 56479 Elsoff

Tel.: +49 (0) 2664 5068 10

investor.relations@planoptik.com Über die Plan Optik AG Als Technologieführer produziert die Plan Optik AG an Standorten in Deutschland und Ungarn strukturierte Wafer, die als aktive Elemente für zahlreiche Anwendungen der Mikro-Systemtechnik in Branchen wie Consumer Electronics, Automotive, Luft- und Raumfahrt, Chemie und Pharma unverzichtbar sind. Die Wafer aus Glas, Glas-Silizium oder Quarz werden in Durchmessern bis zu 300 mm angeboten. Wafer von Plan Optik bieten hochgenaue Oberflächen im Angström-Bereich (= zehnmillionstel Millimeter), die durch den Einsatz des eigenentwickelten MDF-Polierverfahrens erreicht werden. Mit den Tochtergesellschaften Little Things Factory GmbH und MMT GmbH ist Plan Optik zudem im Bereich der Mikrofluidik tätig und zählt hier zu einem der wenigen Anbieter von kompletten Systemen. Dieses Geschäftsfeld findet immer mehr Anwendungsmöglichkeiten etwa in der Medizin und Chemie und bietet so ähnlich hohes Wachstumspotenzial wie der Bereich des bisherigen Kerngeschäfts der Wafer-Technologie. Die Aktien der Plan Optik AG notieren im Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse. 10.12.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de