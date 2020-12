Der Börsengang von Airbnb elektrisiert die Anleger. Die Nachfrage nach den Aktien war schon im Vorfeld so groß, dass der Emissionspreis gleich mehrfach nach oben angepasst wurde. Lohnt sich der Kauf der Aktie?Aus Airbnb ist, spätestens mit dem Börsengang, nicht nur ein Global Player der Reisebranche geworden, sondern auch ein Multi-Milliarden-Unternehmen. In seinem neuesten Video erläutert unser Börsen-Experte Volker Altvater, was Airbnb so besonders macht und vor allem, ob sich ein Einstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...