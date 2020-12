Rund 169.000 sogenannte New Energy Vehicles (BEVs, PHEVs und FCEVs) wurden laut der China Passenger Car Association im November in China verkauft. Das entspricht einen Plus von 136,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Wie BYD bereits vor wenigen Tagen berichtete, verkaufte man im November 26.690 Elektro-und Hybridmodelle, was einem Anstieg von 137,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.Neben BYD gehören Tesla und SAIC zu den großen Nutznießern des schnellen Hochlaufs der Elektromobilität in ...

