Die Windkraft hat sich etabliert. Nicht im Aufbau, sondern in der Struktur der Technik, und imUmfang, den Erfordernissen künftig zu genügen. Grüner Wasserstoff ist das neue Betätigungsfeld zur klassischen Windkrafttechnik on-und offshore. Die Bundesregierung spendiert 7 Mrd. € Fördergeld für grünen Wasserstoff, der ohne Offshore-Windkraft in den Kapazitäten nicht erreichbar ist. Die Technikfirmen dieses Sektors rechnen mit Beträgen zwischen 10 und 15 Mrd. €, um den deutschen Wasserstoffbedarf via Windkrafterzeugen zu können. Um dies zu erreichen, müssen die Kapazitäten verdoppelt werden. Vier Adressen stehenim Mittelpunkt: VESTAS als Größter, SIEMENS GAMESA als Zweitgrößter, gefolgt von NORDEX und PNE. Im Fall SIEMENS GAMESA steht eine Abfindung der freien Aktionäre von GAMESA bevor. Das war bereits vor Ausgliederung aus dem SIEMENS-Konzern klar. NORDEX zog eine Kapitalerhöhung über 200 Mio. € kurzfristig über die Bühne. Der Schreck kostete 9 % Tagesverlust und ist inzwischen weitgehend wieder aufgeholt. Im Fall PNE WIND geht es um das Delisting als Streit der zwei Hauptaktionäre und den möglichen Endwert für eine Abfindung der freien Aktionäre. Die Vergleichsrechnungen für den fairen Wert reichen bis 9,30 €, aber gemessen an der kürzlichen NORDEX/RWE-Transaktion errechnen sich 14 € gegen aktuell 7,50/8 € …



