Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der WallStreet warten die Anleger weiter sehnsüchtig auf die Verabschiedung des Konjunkturpakets. Nach wie vor haben die Politiker ihre Corona-Hilfen noch nicht auf den Weg gebracht. Die großen Indizes zeigen sich vor dem Hintergrund vorbörslich stabil (Dow Jones) bzw. leicht im Minus (Nasdaq). Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Bitcoin, Microstrategy, Facebook, Disney, Trip.com, JD.com, Alibaba, Xpeng und Virgin Galactic. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.