Qiagen gehört zu den klaren Gewinnern der Coronakrise. So stieg das Biotech-Unternehmen in der Pandemie zu einem wichtigsten Anbieter von Testkits und entsprechenden Geräten auf. Nach der jüngsten Prognose-Anhebung will das in Hilden ansässige Unternehmen nun mittels Wandelanleihen frisches Geld einsammeln. Unterdessen hat Kepler Cheyreux seine Kaufempfehlung aufgrund guter Perspektiven für die Aktie bestätigt. Das Papier gehört heute zu den Top-Gewinnern im MDAX.Konkret will Qiagen über neue Wandelanleihen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...