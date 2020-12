In einem eher trüben Marktumfeld legen die Preise für Brent- und WTI-Öl erneut zu. Davon profitieren natürlich auch wieder Aktien von Energieriesen wie etwa Royal Dutch Shell. Allerdings besteht durchaus die Gefahr von Rückschlägen. So warnt etwa Commerzbank-Rohstoffexperte Eugen Weinberg, dass "überzogener Optimismus am Ölmarkt" herrsche. Momentan bestimmen offenbar weiterhin die gute Stimmung an den Aktienmärkten und die Hoffnung auf eine baldige Normalisierung der weltweiten Ölnachfrage das Geschehen. ...

