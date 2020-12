Der Bitcoin-Kurs hat in den vergangenen Wochen kräftig angezogen - nicht zuletzt, weil immer mehr große Unternehmen und reiche Privatpersonen die junge Assetklasse für sich entdeckt und großzügig investiert haben. Dieser Sinneswandel geht vor allem auf Kosten von Gold, meinen die Analysten von JPMorgan. Der Trend raus aus Gold und rein in den Bitcoin lasse sich seit Oktober beobachten und werde sich in Zukunft aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen Investoren sogar noch beschleunigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...