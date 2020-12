Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der Staatsanleihen der USA und Deutschlands waren in den letzten Tagen kaum verändert bzw. auf dem Rückmarsch, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Dies sei vor dem Hintergrund einer gemischten Nachrichtenlage geschehen. Auf der positiven Seite sei zu vermelden, dass die Chancen auf die Verabschiedung des mehrjährigen EU-Finanzrahmens einschließlich des 750 Mrd. Euro Wiederaufbaufonds deutlich gestiegen seien. Polen und Ungarn scheinen einem Kompromissvorschlag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zuzustimmen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG. Kern des Anstoßes sei der Rechtsstaatsmechanismus gewesen, den Polen und Ungarn nicht hätten akzeptieren wollen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...