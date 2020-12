Mainz (ots) - Mainz, 10. Dezember 2020Woche 50/20Freitag, 11.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:12.50 ZDFzoomArme Kindheit in DeutschlandDeutschland 201913.20 AschenbergDeutschland 202014.20 Pfusch am Bau - vom Traumhaus zum AlbtraumDeutschland 202015.00 Goldgrube Wohnungsnot - Spekulanten gegen MieterDeutschland 202015.50 Das Geschäft mit dem PlastikDeutschland 202016.35 Auto Macht Deutschland - Die Autoindustrie und ihre PolitikDeutschland 202017.20 Die Schadensfalle - Wenn Versicherungen tricksenDeutschland 202018.05 Krank ohne Kasse - Wenn das Gesundheitssystem versagtDeutschland 2019(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:20.55 Karthagos vergessene KriegerDeutschland 201521.40 Die Jagd nach den goldenen ArmreifenGroßbritannien 201622.25 Schätze des alten ÄgyptenDer Große Tempel des RamsesGroßbritannien 201423.10 Schätze des alten ÄgyptenNofretete und die Goldmaske des TutanchamunGroßbritannien 201423.55 Schätze des alten ÄgyptenDas Geheimnis der großen Pyramide0.35 heute journal1.05 Mysterien des MittelaltersDas Rätsel der SachsenfestungGroßbritannien 20171.50 Mysterien des MittelaltersDie Verteidiger von MästerbyGroßbritannien 20132.35 Mysterien des MittelaltersDer Krieger von JanakkalaGroßbritannien 20153.20 Hexenwahn - Die DokumentationDeutschland 20143.50 Die InquisitionTempler und KatharerGroßbritannien 20144.35 Die InquisitionKetzerverfolgung in SpanienGroßbritannien 2014Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4787995