Berlin (ots) - Die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Domscheit-Berg hat die Corona-Warn-App des Bundes gegen die anhaltende Kritik verteidigt.Im Inforadio vom rbb sagte sie am Donnerstag, der App werde fälschlicherweise unterstellt, sie könne Neuinfektionen verhindern. "Sie kann helfen, den übernächsten Schritt in der Infektionskette zu unterbrechen. Dass Infektionen und Hotspots entstehen, liegt nun mal an den Menschen und wie sie sich verhalten."Die Abgeordnete für die Linksfraktion kritisierte, es gebe grundlegende Probleme in der Pandemie-Bekämpfung in Deutschland. "Wir machen die Basics der Pandemie-Bekämpfung schlecht." Dagegen würden zum Beispiel in asiatischen Staaten härtere Maßnahmen gelten. "In Taiwan gibt es krasse Einreiseprozeduren. In Spezial-Hotels muss man da sein."Auch die Maßnahmen in den Schulen seien effektiver. "Es gibt Plexiglas um jeden Tisch. Bei den Schülerinnen und Schüler wird zwei Mal am Tag Fieber gemessen." Domscheit-Berg kritisierte, all das gebe es in Deutschland nicht. Deswegen seien die Infektionszahlen hier so hoch.Das vollständige Interview finden Sie hier:https://ots.de/Dr6q1TPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4788022