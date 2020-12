ChargeUp Europe soll im Jahr 2021 zu einem formellen Industrieverband werden. Seit seiner Gründung im März 2020 ist das Bündnis von seinen drei Gründern - Allego, Chargepoint und EVBox Group - auf 11 Mitglieder angewachsen. Compleo und Last Mile Solutions sind die jüngsten Mitglieder zusammen mit der EVRoaming Foundation als erstem Wissenspartner von ChargeUp Europe. In den kommenden Jahren will der Verband mit der Europäischen Kommission und anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...