Als die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8; WKN: A1EWVY) am Mittwoch vermeldete, einen sehr wirksamen SARS-CoV-2 Blocker geschaffen zu haben, kannte der Titel im Xetra-Handel kein Halten mehr. Nachdem die Aktie am Mittwoch um 37 % zulegte, ging es am Donnerstagmorgen kurz nach Handelsbeginn in der Spitze nochmals um knapp 33 % nach oben. Zudem stiegen die Handelsumsätze bei dem Papier im elektronischen Handel sprunghaft in die Höhe. Wechselten in den Vorwochen täglich zumeist weniger als 10.000 Anteile auf Xetra den Besitzer, so schnellte diese Zahl am Donnerstag auf knapp 316.000 in die Höhe. Auch auf Tradegate gingen viele Anteile um.Für den starken Kursanstieg sorgten vor allem zwei Faktoren. Zum einen stehen die Aktien von den bekannten Covid-19-Wirkstoffforschern Moderna, CureVac und BioNTech nach den Kursanstiegen in den vergangenen Monaten stark im Fokus vieler Privatanleger, die sich nun von der Schaffung des Formycon-Blockers ACE2-IgG-Fc ebenfalls hohe Kursgewinne bei der Formycon-Aktie erhoffen. Zum anderen ist das Papier vergleichsweise illiquide, weshalb schon eine gewisse Nachfrage zu einem starken Kursanstieg bei der Aktie führt.

