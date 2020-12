5 GBC-Falken und Kaufempfehlung - die Analysten der GBC AG bewerten den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS zum dritten Mal in Folge mit der Höchstbewertung von 5 GBC-Falken und empfehlen den FONDS zum Kauf. In dem fünfstufigen GBC-Bewertungsmodell erfüllt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS insgesamt fünf von fünf Kriterien. Durch das sehr erfahrene Fondsmanagement und den bewährten Anlagestil, sollte dem Anleihefonds auch zukünftig eine deutliche Outperformance gegenüber der allgemeinen Entwicklung am Mittelstandsanleihenmarkt gelingen, so die GBC-Experten in ihrem Fazit.

Dem Fondsmanagement sei es gelungen durch eine sehr gute Performance in den vergangenen Jahren eine deutliche Überrendite auf die von GBC Research geschätzten Kapitalkosten zu erzielen. Ebenso hervorzuheben ...

