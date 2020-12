Die beiden Finanzdienstleistungsunternehmen BSC | Die Finanzberater und inpunkto AG haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Die beiden Finanzdienstleistungsunternehmen nutzen ab sofort wechselseitig die Expertisen des neuen Kooperationspartners. So können die Kunden der inpunkto AG künftig in Finanzierungsfragen auf die Expertise der BSC setzen, die Kunden der BSC wiederum können im Gegenzug in allen Krankenversicherungsfragen auf die Expertise der inpunkto AG setzen.

