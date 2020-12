(shareribs.com) London 10.12.2020 - Gold und Silber zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich. Der US-Dollar gibt erneut deutlich ab, kann Gold aber nicht nach oben treiben. Die US-Arbeitsmärkte fielen schwach aus. In den USA haben sich in der letzten Woche 853.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Dies stellt einen deutlichen Zuwachs gegenüber den Vorwochen dar und war das höchste Niveau seit drei Monaten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...