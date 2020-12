BAE Systems, ein weltweit führender Anbieter von Elektroantrieben, hat die ersten plug-in-fähigen Elektrohybrid-Antriebssysteme an die Firma Alexander Dennis Limited übergeben, die neue Busse nach Irland liefert. Die Series-ER-Systeme (Electric Range) werden Irlands Flotte von bis zu 600 Hybridbussen vom Typ Enviro400ER antreiben. BAE Systems hat bereits Systeme für die ersten 100 Busse ausgeliefert und wird im nächsten Jahr weitere 180 Systeme für Busse liefern.

Das Series-ER-System baut auf mehr als 20 Jahren Innovation und bewährter Technologie des Unternehmens auf und treibt weltweit schon mehr als 13.000 Busse an. Diese Technologie ist in Bussen in ganz Europa im Einsatz, darunter in Städten wie Brighton, London, Namur und Paris. Die irischen Busse sind weltweit die ersten, die von der neuen Plug-in-Technologie des Unternehmens profitieren.

Diese Busse können nicht nur durch den effizienten Bordgenerator während der Fahrt aufgeladen werden, sondern lassen sich auch an das Stromnetz anschließen, was den Betreibern eine weitere Möglichkeit zum Aufladen ihrer Busse bietet.

Mit dem Series-ER-System können die Busse bis zu fünf Kilometer (drei Meilen) am Stück mit ausgeschaltetem Motor fahren. Diese Eigenschaft bietet Städten und Gemeinden eine neue Möglichkeit zur Verbesserung der Luftqualität. Zudem verbrauchen die Busse im Vergleich zu einem herkömmlichen Bus bis zu 35 Prozent weniger Kraftstoff.

"Eine saubere Verkehrstechnologie in unseren Städten ist unerlässlich, wenn wir eine emissionsfreie Zukunft erreichen wollen", sagte Ian Wilson, Director of Business Development in der Sparte Power Propulsion Solutions bei BAE Systems. "Unser System wird Irland dabei helfen, den nächsten Schritt zur vollständigen Elektrifizierung zu machen und die Luftqualität dort zu verbessern, wo die Menschen leben, arbeiten und zu Besuch sind."

"Der Alexander Dennis Enviro400ER eignet sich optimal für flexible Einsatzanforderungen, wozu auch ein emissionsfreier Betrieb an Immissionsschwerpunkten gehört", sagte Paul Davies, Präsident und Hauptgeschäftsführer von ADL. "Durch die Möglichkeit, die Akkus extern zu laden, kann der Anteil der bordseitigen Stromerzeugung weiter reduziert werden. Diese neue Generation von Doppeldeckerbussen für Irland zeigt ein weiteres Mal, dass wir bei ADL mit unserem Augenmerk auf Innovation genau die Busse bauen, die unsere Städte brauchen, um ihre Verkehrsprobleme zu lösen."

Das Busantriebssystem umfasst neben einer Elektromotor- und -generatoreinheit mit hohem Wirkungsgrad einen verbesserten Akku und eine intelligente elektronische Steuerung, die zusammen eine saubere Form des elektrischen Antriebs für die Busse ergeben. Es ermöglicht den Betreibern, die Vorteile des Ökostroms aus dem Netz zu nutzen, und bereitet sie auf einen zukünftigen rein elektrischen Betrieb vor. Die Betreiber können nun das Stromnetz nutzen ähnlich wie bei einem vollelektrischen Bus und die Batteriekapazität erhöhen, um die Motorausschaltzeiten zu verlängern. In vielen Fällen wird dies bedeuten, dass eine ganze Strecke mit Netzstrom bedient werden kann, sofern die notwendige Ladeinfrastruktur vorhanden ist.

BAE Systems entwickelt und wartet seine Technologie an seinen Standorten in Endicott (New York) und Rochester (Großbritannien).

