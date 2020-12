Huawei soll gemeinsam mit dem chinesischen Startup Megvii an einem KI-gestützten Gesichtserkennungssystem gearbeitet haben, das auch Angehörige der Minderheit der Uiguren erkennen sollte. Der von den USA mit Sanktionen belegte Telekomkonzern Huawei soll an einem KI-System mitgearbeitet haben, das per Gesichtsscan Angehörige der in China unterdrückten uigurischen Minderheit erkennen sollte. Mit an Bord war zudem das auf Gesichtserkennung spezialisierte Startup Megvii, das seit 2019 wegen des Vorwurfs von Menschenrechtsverstößen ebenfalls auf einer US-Sanktionsliste steht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...