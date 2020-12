Am heutigen Tag tendieren die internationalen Aktienmärkte bei einem ruhigen Handelsgeschäft uneinheitlich.Zu geringfügigen Kursabschlägen kommt es heute in den asiatischen Indizes Nikkei 225 (- 0,2 %) und Hang Seng (- 0,4 %), während sich unter den europäischen Hauptindizes aktuell der DAX 30-Index (- 0,3 %) sowie der Schweizer SMI-Index (- 0,1 %) leicht im Minus befinden. In den USA gibt zur Stunde lediglich der Dow Jones Industrials 30-Index zur Stunde marginal um - 0,1 % nach.Dagegen verzeichnet der britische FTSE 100-Index aktuell einen Kursaufschlag um + 0,8 % und der französische CAC 40-Index um + 0,2 %, während in den USA der NASDAQ 100-Index momentan um + 0,5 % und der S&P 500-Index um + 0,1 % fester notieren.

