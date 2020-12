NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben sich am Donnerstag nach einem schwachen Beginn in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Allerdings waren die Kursbewegungen insgesamt überschaubar. Neben den weiter rasant steigenden Corona-Infektionszahlen und enttäuschenden Daten vom Arbeitsmarkt stand der lange erwartete Börsengang von Airbnb im Fokus. Der Apartment-Vermittler legte ein ähnlich furioses Debüt hin wie am Mittwoch der Essenslieferer Doordash .

Der Dow Jones Industrial dämmte bei 29 968,87 Punkten sein Minus auf 0,33 Prozent ein. Zur Wochenmitte hatte der US-Leitindex abermals ein historisches Hoch markiert, war wegen Gewinnmitnahmen aber letztlich moderat ins Minus abgerutscht. Der vortags schwache, marktbreite S&P 500 verlor zuletzt 0,18 Prozent auf 3666,11 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es indes nach dem klaren Rücksetzer vom Vortag um 0,22 Prozent auf 12 391,88 Zähler hoch.

Am Mittwoch hatte die Zahl der binnen 24 Stunden erfassten Corona-Toten in den USA erstmals über 3000 gelegen. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages überschritt erneut die Marke von 200 000, blieb aber unter ihrem Rekordwert. Zudem ist in den Vereinigten Staaten die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend stark gestiegen.

Bereits der erste Kurs von Airbnb lag derweil mit 146 US-Dollar deutlich über dem mehrmals angehobenen Ausgabepreis von letztlich 68 Dollar - auf Basis des ersten Kurses wird das Unternehmen mit mehr als 100 Milliarden Dollar bewertet. Zuletzt pendelte die Aktie um die Marke von 148 Dollar. Damit setzt Airbnb die Reihe erfolgreicher Börsengänge fort, die das Corona-Jahr 2020 zu einem Rekordjahr bei Börsengängen in den USA machen.

Derweil zollten Doordash-Titel am Donnerstag mit einem Minus von knapp acht Prozent dem Kursfeuerwerk anlässlich ihres gestrigen Börsengangs ein wenig Tribut. Die Aktien des Essensauslieferers, die zuvor zu einem Stückpreis von 102 Dollar an die Anteilseigner gegangen waren, hatten in der Spitze 195,50 Dollar erreicht und am Ende des ersten Handelstages mit dem Schlusskurs von 189,51 Dollar ein Plus von knapp 86 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis behauptet.

Die Aktionäre von Biontech und Pfizer warteten indes auf die Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde FDA zur Notfallzulassung ihres Impfstoffs in den USA. In mehreren anderen Ländern wurde er bereits genehmigt. Während Biontech-Papiere an der US-Börse um fast fünfeinhalb Prozent anzogen,stand bei Pfizer ein Minus von 0,2 Prozent zu Buche.

Bei Starbucks konnten sich die Anteilseigner über einen Kursanstieg von knapp fünfeinhalb Prozent freuen. Die Kaffeehauskette rechnet 2021 mit einer deutlichen Geschäftserholung und will binnen zehn Jahren die Zahl ihrer Cafés von aktuell rund 33 000 auf gut 55 000 ausbauen.

Die Aktien des Ölkonzerns Chevron waren mit über zwei Prozent Plus der Favorit der Anleger im Dow. Sie profitierten davon, dass der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Ölsorte Brent erstmals seit März wieder auf 50 Dollar stieg. Außerhalb des US-Leitindex ging es für Exxon Mobil um mehr als anderthalb Prozent hoch./gl/men

US1667641005, US7170811035, US8552441094, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US09075V1026, US0090661010, US25809K1051