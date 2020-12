David Lynn verlässt ViacomCBS nach 24 Jahren

ViacomCBS, Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA) gab heute bekannt, dass Raffaele Annecchino mit sofortiger Wirkung zum President und CEO von ViacomCBS Networks International (VCNI) berufen wurde. Er tritt die Nachfolge von David Lynn an, der zurücktritt und nach einer Übergangsphase aus dem Unternehmen ausscheiden wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201210006022/de/

ViacomCBS has appointed Raffaele Annecchino President and CEO, ViacomCBS Networks International (VCNI) (Photo: ViacomCBS)

In seiner neuen Funktion wird Annecchino für alle Mediennetze und damit verbundenen Geschäfte von ViacomCBS außerhalb der USA zuständig sein. In diesem Zusammenhang wird er ein Portfolio von Unterhaltungsmarken des Bezahlfernsehens und Rundfunknetzen auf sechs Kontinenten verantworten darunter Channel 5 im Vereinigten Königreich, Telefe in Argentinien, Network 10 in Australien und Colors in Indien durch ein Joint Venture mit Viacom18 und eng mit der weltweiten Streaming-Organisation von ViacomCBS zusammenarbeiten, um die weitere internationale Aufstellung von Pluto TV und den Start von Paramount+ im Jahr 2021 zu begleiten. Er wird an Bob Bakish, President und CEO, ViacomCBS, berichten.

"Raffaele ist eine ergebnisorientierte unternehmerische Führungspersönlichkeit, die ihre Fähigkeit zu Transformation von Unternehmen und Förderung des Wachstum in verschiedenen Märkten unter Beweis gestellt hat", sagte Bakish. "In den letzten Jahren hat Raffaele immer mehr Verantwortung übernommen und dabei strategische und operative Sachkenntnis über eine Vielzahl von Geografien und Plattformen hinweg gezeigt. Seine Erfahrung beim Ausbau der internationalen Präsenz von ViacomCBS, dem Aufbau wichtiger Partnerschaften und der Beschleunigung unseres Vordringens in mobile und digitale Plattformen wird eine entscheidende Rolle beim Ausbau unserer Führungspositionen in Europa, Lateinamerika und Asien und der Verwirklichung unserer weltweiten Ziele spielen."

Bakish ergänzte: "Mein aufrichtigster Dank geht an David für seinen großen Einsatz in den letzten zwei Jahrzehnten, angefangen bei der Integration der internationalen Portfolios von CBS und Viacom bis hin zur Betreuung des Starts von Viacom International Studios, darunter die Übernahme von Ananey und Neupositionierung des Geschäftsbereichs, um die weitere Expansion unserer weltweiten Streaming-Angebote zu ermöglichen. Ich bin dankbar für sein Engagement und seine Führungsleistung und wünsche ihm für das nächste Kapitel in seiner Karriere alles Gute."

"Es ist mir eine Ehre, diese Position zu übernehmen und dabei zu helfen, die starke Dynamik von ViacomCBS auf der ganzen Welt fortzusetzen", sagte Annecchino. "Wir haben die spannende Chance, die Reichweite des Unternehmens durch neue, innovative Distributionskanäle und Partnerschaften auszubauen, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Bob und dem restlichen Team bei der Verwirklichung unserer Wachstumsinitiativen."

Im Laufe seiner 23-jährigen Tätigkeit bekleidete Annecchino mehrere Positionen bei ViacomCBS Networks International, ehemals Viacom International Media Networks (VIMN). Zuletzt betreute er als President von ViacomCBS Networks Europe, Middle East, Africa and Asia (EMEAA) das operative Geschäft in einer Reihe von Märkten und leitete und koordinierte die weltweite mobile Strategie von VCNI. Zu seinen Erfolgen zählen der Start und die Übernahme frei empfangbarer Kanäle in den Schlüsselmärkten Italien, Spanien und Deutschland sowie die Gründung einer neuen Geschäftseinheit im September 2020, um die digitalen Unternehmungen von ViacomCBS im gesamten Raum EMEAA zu fördern, darunter die Nutzung von Chancen in den Bereichen kostenloses und kostenpflichtiges Streaming, hochentwickelte Werbung und ViacomCBS Digital Studios International. Annecchino leitete zudem die Expansion von Pluto TV in Europa, zu der die kürzlich erfolgte Einführung des Dienstes in Spanien und der bevorstehende Start in Frankreich und Italien im Jahr 2021 zählen.

Vor seinem Wechsel zu MTV Networks International im Jahr 1997 bekleidete Annecchino Positionen bei Turner International, Cartoon Network und CNN. Er hat einen Bachelor of Economics von der European Business School, London (Vereinigtes Königreich), und einen Executive MBA vom Instituto de Empresa International, Madrid (Spanien). 2016 absolvierte er das CTAM U Executive Management Program an der Harvard Business School und 2017 das CTAM Europe Executive Management Program am INSEAD.

Lynn kommentierte: "Es war eine Ehre und ein Privileg, den größten Teil meiner Karriere bei ViacomCBS zu verbringen. Seit meinen Anfängen bei Comedy Central und Nickelodeon bis hin zur späteren Leitung von Teams unseres weltweiten Portfolios habe ich von der Zusammenarbeit mit dem dynamischsten und talentiertesten Team der Branche profitiert dem in diesem äußerst schwierigen Jahr die Transformation des Unternehmens für die nächste wichtige Wachstumsphase gelungen ist."

Als President und CEO von VCNI und davor bei VIMN war Lynn für zahlreiche strategische Wachstumsinitiativen zur Diversifizierung des internationalen Geschäfts des Unternehmens verantwortlich. Dies führte neben weiteren Erfolgen zu einem deutlichen Anstieg der digitalen Werbe- und Abonnementeinnahmen des Unternehmens. In diesem Rahmen betreute Lynn den Start von Viacom International Studios und die internationale Einführung von Pluto TV und Noggin. Als President von VIMN, Vereinigtes Königreich, Nord- und Osteuropa, leitete er zuvor die weltweite Distributionsstrategie von Viacom und die Übernahme von Channel 5 Broadcasting und die entsprechende Integration in Viacom. Davor stärkte er in seiner Funktion als SVP, Managing Director, bei Nickelodeon UK die Position des Senders in einer der umkämpftesten Konsumentengruppen des Vereinigten Königreichs, führte Nick Jr. ein und leitete die digitale Strategie ein.

Über ViacomCBS

ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA) ist ein führendes, weltweit tätiges Medien- und Unterhaltungsunternehmen, das erstklassige Inhalte und Erlebnisse für ein weltweites Publikum erstellt. Sein Portfolio umfasst kultige Verbrauchermarken wie CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, CBS All Access, Pluto TV, Simon Schuster und andere mehr. Das Unternehmen liefert den größten Programmanteil an das US-amerikanische Fernsehpublikum und verfügt über die branchenweit bedeutendste und umfassendste Bibliothek an Fernseh- und Filmtiteln. ViacomCBS bietet außerdem nicht nur innovative Streaming-Dienstleistungen und digitale Videoprodukte, sondern auch leistungsstarke Produktions- und Vertriebskompetenzen sowie Werbelösungen für Partner auf fünf Kontinenten.

Weitere Informationen über ViacomCBS finden Sie unter www.viacomcbs.com und folgen Sie @ViacomCBS auf sozialen Plattformen.

ViacomCBS Networks International

ViacomCBS Networks International, ein Geschäftsbereich von ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC), umfasst viele weltweit bekannte Unterhaltungsmarken, darunter Network 10, Channel 5, Telefe, Viacom 18, ViacomCBS International Studios, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount Network und Pluto TV. ViacomCBS Networks International bietet nicht nur innovative Streaming-Dienste und digitale Videoprodukte an, sondern auch leistungsstarke Produktions-, Distributions- und Werbelösungen für Partner auf fünf Kontinenten in mehr als 180 Ländern.

VIAC-IR

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201210006022/de/

Contacts:

Medien:

Kate Laverge

Senior Vice President, Communications, ViacomCBS Networks International

kate.laverge@viacom.com