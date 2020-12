DJ Scholz: Europa beweist mit Einigung im Budgetstreit Handlungsfähigkeit

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich überzeugt gezeigt, dass Europa mit der beim EU-Gipfel erzielten Einigung auf ein Finanzpaket "kraftvoll aus der Krise kommen" kann. "Europa beweist seine Handlungsfähigkeit. Die heutige Einigung zeigt: Einsicht siegt über Egoismus", erklärte er. Die Einigung enthalte ein starkes Signal: Das Rechtsstaatsprinzip gelte und werde durchgesetzt, "überall in Europa". Jetzt gelte es, die Rechtssetzungsverfahren schnell abzuschließen. "Die Finanzmittel werden in vielen Ländern dringend gebraucht", betonte Scholz. EU-Ratspräsident Charles Michel hatte zuvor die Einigung mit Polen und Ungarn in dem Streit verkündet.

