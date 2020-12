Verschnaufpause an den Börsen - zumindest ein bisschen. Die wichtigsten US-Aktienindizes haben sich am Donnerstag nach einem schwachen Beginn in unterschiedliche Richtungen entwickelt - wobei Tech-Werte die Nase vorn hatten. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,30 Prozent auf 12.401,74 Zähler nach oben. Spektakulär war der Börsen-Start von Airbnb.Zu den stärksten Werten im Nasdaq zählten neben Starbucks die China-Werte Pinduoduo und Baidu. Im Dow Jones legte Chevron mehr als drei Prozent zu. Verizon ...

