LoadSpring Solutions, ein führender Anbieter von globalen Managed-Cloud-Lösungen, kündigt eine strategische Zusammenarbeit mit Google Cloud und SADA an, um Kunden mit einer verbesserten Projektanalyse mithilfe von KI- und Business Intelligence-Lösungen zu versorgen. LoadSpring wird seine Anwendungs-, Support- und Projekterfahrung mit der Bereitstellungsexpertise von SADA und der Cloud-Infrastruktur, den Lösungen und Fähigkeiten von Google im Bereich KI und ML kombinieren, um Kunden dabei zu unterstützen, Risiken zu eliminieren und gleichzeitig ihre Erkenntnisse und ihren Datenzugriff zu verbessern, damit sie kritische Geschäfts- und Projektentscheidungen in Echtzeit treffen können.

Als ein weltweit führender Anbieter von Hosting, Integration und Zugang zu Software-Anwendungsdaten für projekt- und anlagenintensive Unternehmen ist sich LoadSpring der Bedeutung des Zugangs zu einer globalen technologischen Präsenz bewusst. Seine Kunden sind weltweit tätig und erwarten die gleiche Leistung und Unterstützung, ob in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten oder im asiatischen Raum. Die neue Zusammenarbeit wird die Vorteile für die Kunden intensivieren. Dazu zählen verwaltete Cloud-Dienste aus einer Hand, zentralisierter Support und verbesserte Projektführung und -steuerung dank der Cloud-Plattform von LoadSpring.

"Die strategische Ausrichtung zwischen unseren Unternehmen ist signifikant. Die Investitionen, die Google Cloud, SADA und LoadSpring tätigen, um erstklassige Cloud-Lösungen bereitzustellen, sind für unsere Kunden von tiefgreifender Bedeutung. Ich bin wirklich begeistert von der Aussicht auf Hosting, Zugriff und die jahrelange Datennutzung während des gesamten Projektlebenszyklus", so Dean Edmundson, Chief Strategy Officer bei LoadSpring.

"Unternehmen haben heute die Möglichkeit, ihre Geschäftsprozesse zu transformieren und mit Cloud-Fähigkeiten in den Bereichen KI, ML und Analytik Mehrwert aus ihren Daten zu schöpfen", erklärte Dave Hutchison, Managing Director, Worldwide Channels bei Google Cloud. "Wir sind sehr erfreut über die Zusammenarbeit von LoadSpring und SADA, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Google Cloud-Infrastruktur und -Technologien hierfür einzusetzen. Sie wird die digitale Transformation vorantreiben."

"Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit LoadSpring, um sie dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Google Cloud-Investition zu maximieren", konstatierte Simon Margolis, VP von CE, SADA. "Die gebündelte Kraft unserer Angebote wird den Kunden dabei helfen, ihre Cloud-, Business Intelligence-, KI- und ML-Kompetenzen zu vergrößern, um bessere Projektergebnisse zu erzielen."

ÜBER LOADSPRING

LoadSpring wurde 1999 gegründet und ist ein globaler Anbieter von Cloud-Lösungen. Das Unternehmen ist extrem bestrebt, höchstgradige Managed Cloud-Dienstleistungen anzubieten. LoadSpring bietet Projektmanagement-Lösungen von Experten sowie schnellen Zugriff auf Projektdaten, Business Intelligence und Hunderte von erstklassigen projektbasierten Anwendungen. Die Datensicherheit wird durch ihre SOC 2 Typ II-Sicherheitszertifizierung gewährleistet, die eine undurchdringliche Cloud-Umgebung ermöglicht. Durch die unternehmenseigene LoadSpring-Cloud-Plattform sowie dem in Kürze erscheinenden LoadSpring Marketplace erhalten Kunden und Partner mühelose Versorgung mit Anwendungen und erzielen höhere Produktivität und Kapitalrenditen all dies bei gleichzeitiger Entlastung ihrer IT-Abteilungen.

ÜBER SADA

SADA ist ein führender globaler Anbieter von Business- und Technologiedienstleistungen, die Menschen in die Lage versetzen, ihre Arbeit, ihre Unternehmen und die Welt zu verändern. SADA-Teams haben Unternehmenskunden im Gesundheitswesen, im Medien- und Unterhaltungssektor, im Einzelhandel, in der Fertigung sowie im öffentlichen Sektor dabei unterstützt, ihre kühnsten Ambitionen zu verwirklichen und ihre komplexesten Probleme zu lösen. Als Google Cloud Partner mit vielfältigen Spezialisierungen bietet SADA kontinuierliche Innovation, starke Partnerschaften und hervorragenden Service. Dies brachte dem Unternehmen zahlreiche Auszeichnungen und Preise ein, darunter den Google Cloud Global Reseller Partner of the Year in den Jahren 2018 und 2019, eine Aufnahme in die Inc. 5000 Honoree List der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen der USA seit 14 Jahren in Folge sowie eine Aufnahme in die Liste der 50 besten Arbeitgeber 2020 in den USA (Inc. List for America's Top 50 Workplaces). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sada.com.

