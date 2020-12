Singapur (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen setzt die Expansionsstrategie für das Produkt fortDie fortschrittliche Solarlösung wird Kundenbedürfnissen und neuer Nachfragedynamik gerechtMaxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Solarinnovation, das die Marke SunPower mit Ausnahme der Vereinigten Staaten und Kanadas weltweit betreibt, gibt heute bekannt, dass das neue Maxeon 5 AC-Modul ab sofort über autorisierte SunPower-Händler und -Installateure in Belgien, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Malta, den Niederlanden und der Schweiz erhältlich ist. Das neue Maxeon 5 AC-Modul ist ein verbessertes Angebot, das dem Hausbesitzer höhere Zuverlässigkeit und mehr Stromerzeugung bietet."Die europäischen Kunden werden immer anspruchsvoller hinsichtlich ihrer Solarmodule und erkennen die Bedeutung von Investitionen in Spitzenqualität und leistungsstarke Solarenergie für ihren zunehmenden Energiebedarf im Eigenheim", erklärte Vincent Maurice, General Manager DG EMEA bei Maxeon Solar Technologies. "Unser Ziel bei Maxeon ist es, unseren Kunden branchenführende Energie, Leistung und Produktionseffizienz zu bieten. Das neue Maxeon 5 AC-Modul kann über 25 Jahre hinweg bis zu 50 % mehr Energie liefern als herkömmliche Solaranlagen und bietet unter realen Bedingungen eine herausragende Leistung."Das neue Maxeon 5 AC-Modul bietet SunPower-Händlern und -Installateuren die Vorteile eines verbesserten Kapitalmanagements durch einfachere Logistik und Betriebsabläufe sowie beschleunigtes Design. Kurz gesagt, eine schnellere, einfachere, sicherere und kostengünstigere Installation."Wir freuen uns über das neue Maxeon 5 AC-Modul, das die weltweit modernsten Enphase-Mikro-Wechselrichter mit der herausragenden Leistung der SunPower Maxeon-Solarzellentechnologie kombiniert", erklärte Peter van Laere, General Manager bei ABC Zonnepanelen, Niederlande. "Als EPC-Auftragnehmer möchten wir die Erwartungen unserer Kunden übertreffen, indem wir das beste Solarsystem anbieten, das speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und das die Energieerzeugung mit einer relativ kurzen Amortisationszeit maximiert. Die Maxeon- und Enphase-Kombination ermöglicht es uns, eine Standardlösung anzubieten, um diese Ziele zu erreichen.""Das neue Maxeon 5 AC-Modul wird die Art und Weise, wie wir unsere Kunden ansprechen, grundlegend verändern. Es bietet ein Premium-Angebot, das sich durch ein äußerst wettbewerbsfähiges Wertversprechen auszeichnet und durch kombinierte 25-jährige Garantien unterstützt wird, die für langfristige Qualität stehen. Die AC-Architektur ermöglicht problemlos spätere Systemerweiterungen", kommentierte Luc Pasquier, General Manager bei 6nergies, Frankreich. "Als Installateur sparen wir Geld durch vereinfachte Lösungen beim Design, beim Einkauf, der Lagerung und dem Transport sowie durch schnellere Installationszykluszeiten. Das ist für alle das beste Produkt auf dem Markt.""Wir haben das neue Maxeon 5 AC-Modul als exklusive Technologie für unser gebündeltes Solarangebot für Privathaushalte ausgewählt, da es unserer Meinung nach für einen Paradigmenwechsel bei der Leistung von Solarenergie steht", fügte Paulo De Araujo, Mitinhaber von Courant Naturel in Frankreich, hinzu. "Dieses innovative Konzept maximiert den Energieertrag, unabhängig von der Art des Daches oder den Platzverhältnissen. Die Flexibilität und die einfache Installation des neuen Maxeon 5 AC-Moduls bietet die ideale Lösung für den französischen Solarmarkt.""Wir glauben fest daran, dass unsere AC-Module die Zukunft der Solarenergie in Wohngebieten in Europa sind, und heute machen wir einen wichtigen Schritt, um ihre Akzeptanz voranzutreiben. Dies ist nur die erste Phase unserer AC-Modul-Expansionsstrategie in der Region. Wir planen, die Technologie im ersten Quartal 2021 auch in anderen Ländern auf den Markt zu bringen", so Vincent Maurice abschließend.Weitere Informationen finden Sie auf https://sunpower.maxeon.com/int/products/sunpower-maxeon-5-ac-module.Informationen zu Maxeon Solar TechnologiesMaxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) folgt dem Motto: Powering Positive Change. Maxeon hat seinen Hauptsitz in Singapur. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Solarmodule der Marke SunPower® in mehr als 100 Ländern und vertreibt die Marke SunPower weltweit außer in den USA und Kanada. Zudem ist es bei Innovationen in Sachen Solarenergie führend und kann hier auf über 900 Patente und zwei in ihrer Kategorie besten Produktserien mit Solarmodulen zurückgreifen. Maxeon verfügt über Betriebe in Afrika, Asien, Ozeanien, Europa und Mexiko und seine Produkte werden auf den weltweiten Märkten für Hausdachanlagen und Solarkraftwerken über ein Netzwerk aus mehr als 1.100 vertrauenswürdigen Partnern und Händlern angeboten. Als Pionier bei der Herstellung von nachhaltigen Solarprodukten kann Maxeon auf eine 35-jährige Geschichte in der Solar-Industrie zurückblicken und auf zahlreiche Auszeichnungen für seine Technologie verweisen. Für weitere Informationen über Powering Positive Change, das Motto von Maxeon, besuchen Sie uns auf www.maxeon.com, auf LinkedIn und auf Twitter @maxeonsolar.Zukunftsgerichtete AussagenDie vorliegende Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen zur Verfügbarkeit, Sicherheit, Kostenwettbewerbsfähigkeit, geschätzten Energieproduktion, und zu weiteren Vorteilen unserer Maxeon 5 AC-Module unabhängig und in Verbindung mit anderen wettbewerbsfähigen Systemen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Annahmen, Erwartungen und Überzeugungen und sie beinhalten wesentliche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass Ergebnisse, Leistungen oder erreichte Ziele wesentlich von denen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. 