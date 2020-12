Das Jahr 2020 war ein gutes für Kryptoanleger. Das war nicht nur der Corona-Krise und der Flucht vieler Anleger in Kryptoanlagen zu verdanken, sondern auch der zunehmenden Adaption digitaler Währungen. Nun könnte der Sektor einen neuen Schub erhalten, denn Millionäre haben den Kryptomarkt für sich entdeckt.? Umfrage unter 700 Millionären? Großteil hat oder will in Kryptos investieren? Preisentwicklung weckt InteresseEine Umfrage zeigt, dass immer mehr Menschen mit großem Vermögen ...

