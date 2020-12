NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Alstria Office von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 13,40 Euro auf 16,80 Euro angehoben. Der Gewerbeimmobilienkonzern sollte in einem günstigen Marktumfeld mehr Vermögenswerte verkaufen und ein Aktienrückkaufprogramm starten können, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 21:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD2U1

