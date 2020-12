Der Markt für Wandelanleihen boomt: In Europa wurden in diesem Jahr Convertible Bonds im Volumen von 60 Milliarden Euro emittiert - das entspricht einer Steigerung um 100 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Die Kombination aus niedrigen Zinsen, hohen Kursen und großer Investorennachfrage ist für viele Emittenten eine fast unwiderstehliche Möglichkeit", berichtet Andreas Bernstorff, Chef des Bereichs Equity Capital Markets bei BNP Paribas in der Region EMEA. Die Bereitschaft der Investoren, den Unternehmen beim Pricing entgegen zukommen sei hoch, beobachtet der Experte. Woran das liegt und ob die Dynamik auch 2021 anhalten wird - Bernstorffs Einschätzungen sehen Sie hier bei FINANCE-TV .





