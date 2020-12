NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh nach einer positiv bewerteten Kapitalmarktveranstaltung von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 35 auf 55 Euro angehoben. Es sei zwar nicht ausgeschlossen, dass der Kochboxen-Versender irgendwann unter einem deutlich nachlassenden Geschäft mit aktiven Kunden leiden könnte, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch diese Annahme sei zu abhängig von einer grundlegenden Verhaltensänderung der Verbraucher und einem Ende der coronabedingten Lockdown-Maßnahmen. Die Aktie dürfte deshalb im kommenden Jahr ein Thema bleiben. Diebel hob seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die beiden kommenden Jahre deutlich an./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2020 / 00:15 / GMT

