50 $ je Barrel für Brent sind die Unterkante der Preisrange für die nächsten Monate. TB-Daily schaffte gestern und vorgestern gerade noch den Sprung in Optionsscheine von Gazprom und Rosneft. Wer schnell ist, legt heute morgen noch nach, weil die Russen in der Regel aus technischen Gründen immer einen Nachlauf haben.



