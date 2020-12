Aktuell richtet sich das Scheinwerferlicht im Zuge der Corona-Impfstoff-Entwicklung in Deutschland auf Biotech-Unternehmen wie CureVac oder BioNTech. Doch in ihrem Schatten formieren sich bereits andere deutsche Gesellschaften, die ebenfalls starke Forschungsprojekte zu bieten haben. Insbesondere der Hot-Stock der Woche in der aktuellen Ausgabe des AKTIONÄR könnte zukünftig für Furore sorgen.Im Interview mit DER AKTIONÄR erläutert der Finanzvorstand des auf Onkologie spezialisierten Unternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...