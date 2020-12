Der asiatische Handel neigt heute früh zur Schwäche. Insbesondere der chinesische und japanische Aktienmarkt notieren tief im Minus. Die schlechte Stimmung spiegelt sich auch am Terminmarkt wider, wo die wichtigsten Futures überwiegend im Minus notieren. Der DAX-Future verzeichnet kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse ein leichtes Minus von -0,16 % auf 13.269 Punkte und der Nasdaq-Future wird -0,22 % tiefer gesehen bei 12.375 Punkten.Der DAX startete am Donnerstag mit überraschend viel Optimismus, der sich auch bis zur Eröffnung der Wall Street halten konnte. Die Abgaben in der New Yorker Vorbörse zogen dann jedoch auch in Frankfurt sofort die Kurse mit nach unten. Der DAX erholte sich zum Schluss noch etwas, doch für ein Plus reichte es nicht. Der deutsche Leitindex sank um -0,33 % auf 13.295,73 Punkte. Die Liste der Verlierer im DAX wurde am Donnerstag von Infineon Technologies (-2,25 %) und den BMW-Stämmen (-2,42 %) angeführt.

